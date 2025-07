Mulher é agredida pelo companheiro em surto e caso termina com flagrante na zona rural de Serra Talhada

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na tarde da última segunda (30), no Sítio Barro do Bonito, zona rural de Serra Talhada. Segundo o 14º BPM, uma mulher foi vítima de agressões físicas por parte do companheiro, que apresentava comportamento alterado e possível surto psicótico.

De acordo com o boletim policial, a denúncia foi feita pela filha da vítima, que aguardava o efetivo às margens da BR-232 e guiou os policiais até a residência onde o caso aconteceu. No local, a vítima foi encontrada abalada emocionalmente, relatando ter sido agredida com um soco no rosto e ameaçada com uma faca. Ela informou ainda que empurrou o agressor em ato de defesa, fazendo com que ele caísse e se ferisse na cabeça.