Mulher é arrastada pela rua e ameaçada de morte em grave caso de violência doméstica em Varzinha, distrito de Serra Talhada

Na noite da última segunda-feira (30), um caso chocante de violência doméstica foi registrado no distrito de Varzinha, zona rural de Serra Talhada. De acordo com a Polícia Militar, um homem foi preso em flagrante após invadir uma residência, danificar a porta com uma foice, arrastar a ex-companheira pela rua e ameaçá-la de morte.

Populares presenciaram o momento em que a vítima era forçada a ir até a residência do agressor e acionaram a polícia. Quando a guarnição do 14º BPM chegou ao local, encontrou a vítima dentro da casa e o suspeito próximo à entrada. A mulher relatou aos policiais que, dias antes, já havia sido agredida e ameaçada com uma faca, motivo pelo qual havia fugido e se abrigado na casa de uma prima.

No dia da ocorrência, o agressor invadiu o imóvel onde ela estava escondida, quebrou a porta principal e a arrastou pela rua até sua residência, usando uma arma branca do tipo foice. A vítima ainda afirmou ter recebido ameaças de morte durante todo o trajeto.

Diante da gravidade dos fatos, os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, dano e maus-tratos no contexto de violência doméstica.