Mulher é vítima de fraude em agência bancária e perde R$ 3,5mil em Serra Talhada

Uma mulher foi vítima de fraude após pedir a sua irmã para efetuar alguns pagamentos e realizar saque em uma agência bancária de Serra Talhada.

Após fazer um pagamento de mais de 800 reais e gerar comprovante, a irmã da dona da conta foi realizar o saque e percebeu que naquele caixa só havia cédulas de pequeno valor. Nesse momento um homem desconhecido indicou um outro caixa e quando a mulher tentou fazer o saque o cartão ficou preso à maquina.

Uma outra mulher apareceu e falou que ela deveria ligar para o nº 0800 do banco e forneceu o suposto número. Do outro lado da linha, um interlocutor solicitou informações, inclusive a senha do cartão, e após fornecê-las, a mulher foi informada de que o cartão havia sido bloqueado.

Dias depois, a dona do cartão compareceu à agência para retomar o cartão que havia ficado preso ao caixa eletrônico e fazer uma transferência bancária, quando tomou conhecimento de que sua conta não tinha saldo, e que foram feitos três saques nos valores de R$ 1.000,00, R$ 500,00 e $ 2.000,00.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática.

Do Vila Bela Online