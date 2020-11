Mulher esfaqueia marido após ser agredida por ele com socos em Serra Talhada

Uma mulher não aguentou mais sofrer agressões do seu marido e esfaqueou ele, após ser espancada com socos no olho e nariz. O caso de violência doméstica foi registado na noite desse domingo (29), no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher relatou que o seu companheiro estava consumindo bebida alcoólica desde o último sábado (28), quando embriagado começou a dar gritos e a agredir com socos a mesma.

Ainda de acordo com a PM, a vítima também relatou que o homem após agredir a mesma, saiu em direção da cozinha para se armar com uma faca, momento em que ela tomou a frente do imputado, conseguiu chegar primeiro e desferiu um golpe de faca no ombro direito do agressor.

O homem foi encaminhado para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam) e após receber os primeiros socorros, foi levado até a delegacia local.