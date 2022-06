Mulher flagra esposo bebendo, briga com dono do bar e depreda local, em Calumbi

Uma mulher que estava à procura de seu esposo ficou brava e agressiva ao encontrá-lo em um bar e acabou discutindo com o dono do estabelecimento, no Centro de Calumbi.

Segundo informações, ela chegou a jogar pedras na porta do bar, que ficou danificada com a ação. Além disso, uma das pedras atingiu o proprietário do estabelecimento, que pegou a mulher pelo braço e o torceu, ocasionando um inchaço.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos para a delegacia de Serra Talhada para que fossem tomadas as devidas providências.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Jornal