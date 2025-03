Mulher invade casa atrás do namorado e acaba em briga generalizada em Serra Talhada

Uma confusão entre duas mulheres terminou na delegacia na madrugada desta quinta-feira (6) no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada. Policiais militares do 14º BPM faziam rondas quando avistaram as envolvidas trocando agressões, sendo necessária a intervenção para encerrar o conflito.

De acordo com o relato da vítima, ela estava em casa quando a campainha foi tocada insistentemente e, ao sair para verificar, foi surpreendida por agressões. Já a outra envolvida afirmou que tocou a campainha acreditando que seu namorado estava no local e, após uma discussão, ambas iniciaram as agressões físicas, resultando em lesões.

A imputada foi apresentada na delegacia acompanhada de sua mãe. Diante da situação, as duas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado. A Polícia Militar reforça a importância de denunciar qualquer situação de violência pelo número (87) 9 9995-4641.