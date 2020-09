Mulher morre e três pessoas ficam feridas após acidente no Sertão de PE

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na manhã dessa segunda-feira (7), na PE 545, que liga os municípios de Ouricuri a Bodocó, no Sertão. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo onde as quatro pessoas estavam capotou.

A mulher, que não teve idade revelada, morreu na hora. Os outros três ocupantes foram encaminhados para o hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri. (G1)