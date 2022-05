Não tem martelo batido entre o AVANTE e Marília, garante Waldemar

Suplente do senador Humberto Costa (PT) e Presidente do AVANTE em Pernambuco; Waldemar de Oliveira, disse com exclusividade ao blog de Júnior Campos nesta sexta-feira (13), que não passa de especulação a possível aliança da legenda em torno da pré-candidatura de Marília Arraes (SD) ao governo de Pernambuco, com o seu nome na vice.

Apesar de ser o dirigente legal do partido, Waldemar deixou claro que as tratativas estão sendo conduzidas por seu irmão Sebastião Oliveira (deputado federal).

“Olha Júnior, por enquanto até onde eu sei só conversação. Não tem nada batido o martelo não. Mas, quem coordena aí a liderança do AVANTE neste sentido, aqui no estado é Sebastião Oliveira e a decisão que ele tomar nós seguiremos”, disse. Do Nill Júnior