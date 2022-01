Não vacinados têm risco 17 vezes maior de serem hospitalizados por conta da Covid-19

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, uma pessoa que não completou o esquema vacinal contra a Covid-19 tem o risco 17 vezes maior de ser hospitalizada pela doença, em caso de contaminação pela variante Ômicron, hoje a dominante em Pernambuco.

Isso quer dizer que, quem não está imunizado, tem muito mais chance de contrair a forma grave da doença, do que quem já está vacinado com as duas doses e, se possível, com a dose de reforço.

Este é um número alarmante e que reforça aquilo que todo mundo já sabe: a vacinação é importante e o único meio de vencermos o novo coronavírus. Do Nill Júnior