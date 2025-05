Neoenergia identifica irregularidades no consumo de energia em quatro unidades da rede Pernambuco Sorriso

Recife, 08 de maio de 2025 – Equipes da Neoenergia Pernambuco identificaram irregularidades no consumo de energia elétrica em quatro unidades da rede de clínicas odontológicas Pernambuco Sorriso, localizadas nas cidades de Petrolina, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Garanhuns. Durante inspeções, foi constatado que as clínicas estavam consumindo energia irregular devido à manipulação nos equipamentos de medição.

No total, foram recuperados 95.000 quilowatts-hora nas quatro unidades, o que daria para suprir aproximadamente 800 residências pelo período de 30 dias. Todo o consumo não medido será cobrado de forma retroativa à empresa. Além disso, os quatro medidores foram regularizados.

A Neoenergia Pernambuco alerta que o furto de energia, além de ser crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de um a oito anos, coloca em risco a vida de quem realiza a ligação irregular, de clientes e colaboradores da unidade, bem como de pessoas que passam próximos às instalações irregulares. As ligações clandestinas podem provocar curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos com potencial fatal.

A Neoenergia Pernambuco reforça que investe constantemente em tecnologia e inteligência para identificar fraudes e garantir um fornecimento de energia seguro e de qualidade para todos. Denúncias de irregularidades podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 116 e pelo site www.neoenergia.com.

A empresa já registrou boletim de ocorrência e adotará todas as medidas legais cabíveis para responsabilizar os envolvidos.

Do Vila Bela Online