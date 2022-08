No Sertão, Miguel Coelho anuncia apoio de ex-prefeito de Betânia

O candidato a governador de Pernambuco, Miguel Coelho (União Brasil) esteve na manhã deste sábado (06) na cidade de Surubim, onde se encontrou com motoristas de transporte alternativo da região.

O candidato apresentou algumas de suas propostas como a extinção da cobrança de IPVA para veículos com mais de 10 anos de uso, redução de outros impostos e a recuperação de estradas da região.

Neste domingo (07), Miguel Coelho voltou ao Sertão do estado, passando pelas cidades de Betânia, Sertânia e Arcoverde. Em Betânia, ele participou de um café da manhã em uma comunidade da zona rural, onde foi oficializado o apoio do ex-prefeito de três mandatos, Wal Araújo (foto).

A agenda foi acompanhada pela candidata a vice-governadora Alessandra Vieira e pelo candidato a deputado estadual Edson Vieira, além de lideranças locais. Após passagem por Betânia, Miguel Coelho seguiu para Sertânia e Arcoverde. Os detalhes das agendas ainda não foram divulgados pela assessoria de imprensa do candidato do União Brasil. Do Nill Júnior