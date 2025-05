O poeta LUIZ GONZAGA MAIA da cidade de Limoeiro do Norte, tornou-se HEXA CAMPEÃO no XIII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA!

Nesse último final de semana do mês de abril, os Produtores Culturais, Iranildo Marques e Evânia Marques, realizam em Serra Talhada a XIII edição do FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA.

O evento aconteceu nas dependências do SESC-SERRA TALHADA na BR-232.

Estiveram presentes ao evento, mais de 60 poetas de todo Brasil.

Poetas e Poetisas de PERNAMBUCO, PARAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, ALAGOAS, BAHIA, SANTA CATARINA entre outros.

No evento acontece o lançamento de uma Coletânea de Poesias, contendo todas as Estrofes disponibilizadas pela organização do Festival.

Na referida coletânea estão presentes poetas de todo Brasil, onde ressaltamos vates dos Estados do Maranhão, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Amazonas, que não puderam se fazer presentes, mas, estão inseridos na obra.

Serra Talhada mais uma vez, recebeu de braços abertos os maiores poetas de bancada da atualidade. O evento contou também com uma exposição de artes, onde os artesãos da cidade, participaram também do I PRÊMIO ARTE E POESIA realizado também pela organização do FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA. O Campeão do ano foi o artesão Américo Magalhães.

O resultado do XIII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, foi anunciado no domingo (27) e o poeta Luiz Gonzaga Maia da cidade de Limoeiro do Norte-CE, tornou-se HEXA CAMPEÃO, que além do troféu, vai receber 300 exemplares da sua obra poética, contendo 100 páginas.

O VICE CAMPEÃO foi o poeta Izaías Moura, da cidade de Custódia-PE, que receberá 200 exemplares da obra dele.

Já o TERCEIRO LUGAR veio para a Poetisa do Rio Grande do Norte, Núbia Frutuoso que reside na França e veio exclusivamente para participar do Festival e vai receber 100 exemplares da sua obra literária.

Veja a seguir os 20 melhores poetas do Brasil na XIII EDIÇÃO do Festival Vamos Fazer Poesia.

1° LUGAR:

Luiz Gonzaga Maia

2º LUGAR:

Matuto Izaías Moura

3º LUGAR:

Núbia Frutuoso

Em breve divulgação de mais fotos registrando nosso evento