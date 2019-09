Operação busca suspeitos de tráfico de drogas em Arcoverde

Uma operação denominada “Narcos” foi deflagrada nesta sexta-feira (20) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi iniciada em outubro de 2018 com o objetivo de desarticular organizações criminosas de tráfico e associação para o tráfico.

Ainda segundo informações da polícia, foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar. Participaram da operação 150 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. (G1)