Operação do 23º BPM apreende 969 invólucros de cocaína na zona rural de Afogados

Ação aconteceu no Sítio Várzea Cumprida. Segundo Polícia Militar: “maior apreensão da história do 23º BPM e região do Pajeú”



Na tarde deste sábado, (5), após levantamentos realizados pela equipe do Malhas da Lei do 23º BPM (Serviço de Inteligência), em ação conjunta com o efetivo da Rocam e GT Afogados, identificou-se um cativeiro de Galos de Briga no Sítio Várzea Cumprida, zona rural de Afogados da Ingazeira, que também funcionava, eventualmente, como um ponto para o tráfico de drogas, tendo o policiamento se deslocado para a localidade no intuito de flagrar, de fato, algum crime.

Já no local em campana/monitoramento, o efetivo do 23º BPM flagrou quando a pessoa de iniciais J.d.O.d.S chegou ao local, recebeu algo do imputado (iniciais W.A.d.S.B) e em seguida retornou sentido à entrada da cidade.

Uma Guarnição Policial diligenciou e abordou J.d.O.d.S, sendo encontrado e apreendido consigo 13 invólucros da droga conhecida, popularmente, como Cocaína, a qual estava acondicionada à vácuo, em saco plástico e pronta para o consumo.

Foi apreendido, ainda, o valor em espécie de R$831,00, dois aparelhos celulares e uma faca peixeira.

Ao abordar o imputado (W.A.d.S.B) que era proprietário do Cativeiro de Galos e suspeito de tráfico de drogas, foi encontrado em sua carteira porta cédula um invólucro de cocaína, R$853,00 em espécie e um aparelho celular.

Após varredura em frente ao Cativeiro dos Galos, foi encontrado enterrado, dentro de um recipiente de plástico, 927 invólucros de cocaína, acondicionados à vácuo e em saco plástico, prontos para o consumo/revenda, bem como totalmente idênticos aos invólucros anteriormente apreendidos com o próprio imputado (W.A.d.S.B) e a pessoa de iniciais J.d.O.d.S.

Em ato contínuo, flagrou-se 31 Galos de Raça aprisionados em gaiolas, todos sem água ou alimento, em notória situação degradante, isto é, uma nítida situação de maus tratos aos animais.

Durante varredura nas gaiolas dos Galos, foi encontrado e apreendido, dentro de uma sacola, um tablete prensado de maconha, acondicionada em plástico filme e pesando, aproximadamente, 14 gramas.

Ainda dentro da referida sacola, foi apreendido 29 invólucros de cocaína, novamente, idênticos aos já apreendidos durante a mesma ocorrência.

Após ser dado voz de prisão ao imputado (W.A.d.S.B) e a pessoa de iniciais J.d.O.d.S, a ocorrência foi passada à disposição da delegacia, juntamente com a droga e demais materiais apreendidos, onde os envolvidos foram autuados em flagrante delito.

“Foram apreendidos, ao todo, 969 invólucros de cocaína, sendo essa a maior apreensão de invólucros do referido entorpecente da história do 23º BPM e região do Pajeú, causando um prejuízo de, aproximadamente, R$50 mil aos criminosos no geral”, destaca a Polícia Militar. DO Nill Júnior