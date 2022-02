Padre Antônio Lisboa assumirá Paróquia de Quixaba

O padre Antônio de Lisboa será o novo pároco da Paróquia de São Sebastião, em Quixaba. O anúncio foi feito pelo bispo diocesano dom Egidio Bisol durante reunião do clero da diocese de Afogados da Ingazeira no Centro de Formação Pastoral Stella Maris, em Triunfo. A informação é do Afogados Online.

Padre Antônio Lisboa foi pároco durante vários anos da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em São José do Belmonte. Ele estava afastado para conclusão de estudos. O atual pároco de Quixaba, padre Adhemar Lucena, gozará de ano sabático.

A posse do novo pároco acontecerá no próximo dia 26 de fevereiro, com celebração presidida pelo bispo dom Egídio Bisol. Do Nill Júnior