Pai de Luciano Duque envia mensagem de fé e reflexão em meio a momento decisivo na Câmara de Vereadores

Dando espaço à meditação e à reflexão, o empresário João Duque, pai do deputado estadual e ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, compartilhou uma mensagem de fé que foi enviada ao filho e publicada por ele nas redes sociais.

Na gravação, João Duque recita dois versículos bíblicos. O primeiro está em Salmos 37, versículo 5:

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.”

Em seguida, ele menciona o texto de Isaías 41, versículo 10:

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.”

Em tom de oração, João Duque deseja que essas palavras penetrem no coração e na mente do filho:

“Nosso Deus vive, dá conforto, coragem e fé nos momentos difíceis, em que o inimigo tenta nos destruir. Mas Deus é o dono das nossas vidas. Vamos esperar nele, porque a justiça vem do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto Dele sobre ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.”

A mensagem chega dias antes de um momento crucial na vida pública de Luciano Duque. Na próxima terça-feira, a Câmara de Vereadores de Serra Talhada julgará as contas relativas ao exercício financeiro de 2019, quando Duque ainda era prefeito. Apesar da recomendação favorável do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), há uma forte articulação nos bastidores para que as contas sejam rejeitadas.

Como é de amplo conhecimento, essa movimentação parte do grupo da atual prefeita Márcia Conrado, ex-aliada de Duque, e pode trazer impactos diretos na elegibilidade do deputado.

A mensagem de João Duque, portanto, não é apenas uma palavra de fé é também um gesto simbólico de apoio num momento delicado, que pode definir os rumos da trajetória política do filho.

Do Júnior Campos