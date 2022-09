Paixão de Cristo de Nova Jerusalém antecipa venda de ingressos para 2023 com 50% de desconto

Quem planeja assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém na Semana Santa do próximo ano, que acontecerá no período de 1 a 8 de abril, terá uma oportunidade inédita de adquirir ingressos em condições muito especiais a partir do próximo dia 1º de setembro.

Isso porque a Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN) vai disponibilizar, por meio do seu site oficial, um 1º lote de ingressos com descontos de até 50%. Além disso, as entradas poderão ser adquiridas em 12 vezes no cartão de crédito. Até o ano passado, as vendas antecipadas só eram iniciadas em dezembro.

Na promoção, os valores, que na última temporada foram de R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia para todos os dias, ficarão, respectivamente, em R$ 130,00 inteira e R$ 65,00 para os dias 1,2,7 e 8 de abril. Para os dias 3 a 6, os valores serão de R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia.

“A venda dos ingressos com maior antecedência e com esses grandes descontos é uma promoção inédita que vai facilitar a aquisição de ingressos para milhares de pessoas que ainda não assistiram o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém”, afirma Robinson Pacheco, presidente da STFN.

Segundo ele, a promoção também será importante para dar suporte a produção do espetáculo da próxima temporada. “Ainda estamos sofrendo os efeitos negativos dos dois anos de paralisação das apresentações devido a pandemia”, destaca.

Além da receita antecipada gerada pela promoção, a Sociedade Teatral está captando patrocinadores por meio da Lei Rouanet.

“Temos um projeto aprovado no valor de R$ 3 milhões e acreditamos que não teremos dificuldades de fechar novos contratos tendo em vista que a Paixão de Cristo é um espetáculo com mais de 50 anos de história e reconhecido nacionalmente como uma das principais atrações turísticas do Brasil durante a Semana Santa”, afirma Pacheco

Realizada desde 1968, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem projetado o nome de Pernambuco para muito além das suas fronteiras. Em meio século de história, o espetáculo já atraiu mais de 4 milhões de expectadores.

Conhecido em todo o Brasil, a encenação ocupa, na Semana Santa, um espaço de destaque nos mais diversos veículos de comunicação do País.

Essa divulgação do nome do Estado em associação ao evento de Nova Jerusalém, geram frutos durante todo o ano para o segmento do turismo e, principalmente, na época da Semana Santa.

Nesse período, a rede hoteleira do Recife e de polos turísticos como Porto de Galinhas, Gravatá e Caruaru recebem grande fluxo de visitantes que chegam para assistir ao espetáculo e também para aproveitar as atrações culturais e as belezas naturais de Pernambuco.