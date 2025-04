Paixão de Cristo emociona fiéis no Alto do Bom Jesus em Serra Talhada

A tradicional encenação da Paixão de Cristo, realizada no Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, levou uma multidão às ruas nas noites da última quinta-feira (17) e da Sexta-feira Santa (18). O espetáculo, que integra a Via Sacra do Bom Jesus, encantou o público com uma apresentação repleta de fé, emoção e arte.

Com produção do Centro de Formação Teatral Maria Vilaní de Lima, a encenação contou com a participação de talentosos artistas locais, que deram vida aos últimos momentos de Jesus Cristo com sensibilidade e intensidade. Luzes, efeitos sonoros e figurinos impactantes contribuíram para criar uma atmosfera envolvente e tocante.

A estreia, na quinta-feira, aconteceu com casa cheia e grande expectativa do público, que lotou as ruas do bairro do Bom Jesus para acompanhar cada cena do espetáculo. A recepção calorosa se repetiu na sexta, consolidando o evento como um dos momentos mais marcantes da Semana Santa na cidade.