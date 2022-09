Patriota retomou agenda após acidente

O candidato a estadual e ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, retomou ontem à noite sua agenda de campanha.

Patriota teve reunião com profissionais da área de saúde de Serra Talhada. Dentre os profissionais, diretores e funcionários de unidades de saúde da região, como Hospital Eduardo Campos.

“Graças a Deus, pude ontem à noite falar com profissionais de saúde de Serra Talhada”, disse em sua rede social.

Na madrugada de ontem, a S10 que trazia o candidato saiu da pista na BR 232, entre Arcoverde e Pesqueira.

Patriota e o motorista, Markelson Diógenes, tiveram apenas ferimentos leves. A versão foi de que o veículo estourou um pneu e perdeu o controle. O carro ficou bastante danificado.

Ele retornava para o Pajeú. Houve o cancelamento de uma agenda que ocorreria pela manhã em Quixaba, no Pajeú.

Carreata em Afogados: nesta quinta, a campanha de Patriota tem seu último ato, com uma carreata pelas ruas de Afogados da Ingazeira, com concentração a partir das 18 horas no Estádio Vianão. A previsão é de que o ato percorra os principais bairros e área central da cidade. Do Nill Júnior