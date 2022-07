Paulo Câmara comenta sobre novo nome para XI Geres

Em entrevista à Rádio Vilabela, o governador Paulo Câmara comentou nessa quarta-feira (21) quais os próximos passos para escolha da nova direção da XI Geres, que abrange 10 municípios e atualmente está vaga.

Segundo ele afirmou ao Programa A Voz da Notícia, o nome escolhido será o de uma pessoa competente e que tenha compromisso em melhorar a saúde do estado.

“Quero garantir à população da cidade de Serra Talhada que nós vamos estar muito atentos também para essas nomeações na área da saúde, porque nós priorizamos muito os nossos representantes, gestores, porque as pessoas precisam ter um grau de compromisso e de competência para as atuar na áreas do estado, seja na saúde, na educação, nas diversas áreas. Com certeza vai ser uma nomeação de pessoas que tenham compromisso com melhorar a saúde da região e para nós isso é muito importante e que a gente não vai medir esforços para gente competente nos ajudando a governar esse estado”, disse Paulo Câmara.

A XI Geres abrange os municípios de Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo. Do Vila Bela Online