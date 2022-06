Paulo Câmara destaca educação de Pernambuco

Governador abriu o 2° Seminário do Programa Criança Alfabetizada, que reuniu secretários e gestores municipais da Educação de todo o Estado

O governador Paulo Câmara participou, nesta terça-feira (21), da abertura do 2° Seminário do Programa Criança Alfabetizada. Durante o encontro, realizado no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde, no bairro da Imbiribeira, no Recife, ocorreu a entrega do Prêmio Escola Destaque para os 50 gestores que obtiveram os melhores resultados no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE 2021), no que se refere à alfabetização, no 2º ano do ensino fundamental.

“Tivemos a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento das escolas, que fizeram um trabalho muito importante nos últimos anos, superando as adversidades em virtude da pandemia. Elas mostraram que é possível garantir o direito de todos à alfabetização na idade certa, preparando as crianças e os jovens para um futuro melhor no Estado a partir de uma educação pública de qualidade”, destacou Paulo Câmara, agradecendo aos gestores presentes. “A educação é o grande valor de Pernambuco, e vocês fazem parte dessa formação”, reiterou.

O secretário estadual de Educação e Esportes, Marcelo Barros, reforçou a importância da parceria do Governo de Pernambuco com os municípios para o engrandecimento do ensino. “Através do Criança Alfabetizada, auxiliamos os municípios na parte da formação, capacitação e no envio de materiais para essa etapa tão importante que é a alfabetização”, ressaltou.

Natanael Silva, dirigente municipal de Belém de Maria, representou sua gerência, que teve uma das 50 escolas premiadas, e afirmou que o momento é de gratidão. “Para nós, este segundo seminário está sendo um momento glorioso de comemorar os resultados ao longo dessa trajetória de 2019 até aqui, mesmo no período de pandemia”, concluiu.

Também participaram da solenidade a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Selva; o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio; além de secretários de outros municípios. Do Nill Júnior