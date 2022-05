Paulo Câmara inaugura primeira etapa das obras da PE-310 em Custódia

O governador Paulo Câmara inaugurou, nesta sexta-feira (20), na cidade de Custódia, Sertão do Moxotó, a primeira etapa das obras de implantação e pavimentação da Rodovia PE-310. As intervenções foram iniciadas em agosto de 2021 e abrangeram um trecho de 19,3 quilômetros, entre as localidades de Redenção e Quitimbu.

As ações foram coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, dentro do Programa Caminhos de Pernambuco, com trabalhos executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A nova via recebeu serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização completa. Mais cedo, o governador também esteve em Arcoverde, onde liberou recursos e anunciou novas ações. Ao todo, foram investidos R$ 33 milhões nos dois municípios, com verbas previstas no Plano Retomada.

“Estamos inaugurando a primeira etapa, que já está toda sinalizada e pronta para vocês. No máximo, nos próximos 60 dias, a gente vai inaugurar o novo trecho e a estrada vai ficar completa, garantindo o ir e vir da população com segurança”, assegurou Paulo Câmara.

As obras no segundo segmento da rodovia, que vai até o município de Iguaracy, com 14,7 quilômetros, estão em andamento. A expectativa é que as ações nesse trecho sejam concluídas no começo do segundo semestre deste ano, contemplando a requalificação dos 34 quilômetros da rodovia, com um investimento de R$ 22,2 milhões do Programa Caminhos de Pernambuco e do Plano Retomada.

Juliana Supriano é professora em Custódia e diariamente faz o percurso contemplado pela obra. Ela comemorou a conclusão do primeiro trecho da estrada, afirmando que significa uma conquista para todos da região.

“Além de tudo, a gente sabe que isso gera emprego para pessoas da nossa cidade. Foi uma oportunidade que muitos tiveram. Pra mim, é um grande progresso para a população daqui”, disse a professora.

O governador também inaugurou a nova Seção de Bombeiros do município, que está vinculada ao 9º Grupamento, sediado em Arcoverde, e que vai agilizar o atendimento à população local. Esta nova unidade da corporação soma-se a diversas outras já abertas no interior desde o início da gestão de Paulo Câmara, em 2015, o que tem aproximado o CBMPE de cada vez mais dos cidadãos.

Na área da educação, foi assinada ordem de serviço para construção da cobertura da quadra da Escola Quilombola Vereadora Alzira Tenório de Amaral, orçada em mais de R$ 570 mil, além da construção de quadra poliesportiva na Escola Gal. Joaquim Inácio, com aporte de mais de R$ 818 mil.

O governador também assinou convênio para a implantação do sistema de abastecimento de água que vai atender 760 pessoas residentes nas Vilas do Peru e do DNOCS. O valor do investimento, de R$ 720 mil, será compartilhado entre a prefeitura e a Compesa. A entrega do empreendimento está prevista para outubro de 2022. Por fim, foi assinado convênio, no valor de cerca de R$ 83 mil, do Programa Força Local com a Associação Comunitária Rural do Sítio Brabo, beneficiando 115 famílias ligadas à agricultura familiar.

Acompanharam o governador os secretários estaduais Fernandha Batista (Infraestrutura e Recursos Hídricos) e Edilázio Wanderley (Desenvolvimento Social, Criança e Juventude); o presidente da Perpart, Nilton Mota; o diretor de fomento da Adepe, João Suassuna; os deputados federais Danilo Cabral e Gonzaga Patriota; e os deputados estaduais Rodrigo Novaes, Teresa Leitão, Aglailson Victor e Isaltino Nascimento. Também estiveram presentes o prefeito de Custódia, Manuca de Zé do Povo, e outros prefeitos e vereadores da região. Do Nill Júnior