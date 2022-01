PE inicia contratação de empresas para recuperação de barragem

A recuperação do reservatório será realizada por meio de convênio com o Governo Federal. As obras estão estimadas em R$ 4,1 milhões

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra), publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (05), o novo edital para contratação da empresa que ficará responsável pela execução das obras de recuperação estrutural da Barragem Nilo Coelho, em Terra Nova, no Sertão do São Francisco.

A iniciativa prevê a realização dos serviços de restauração da estrutura, que é construída em alvenaria de pedras, com vertedouro central, tubulações de saída, tomada d’água e descarga de fundo.

O projeto de recuperação do reservatório é fruto de um convênio firmado entre o Estado e o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A iniciativa conta com investimento orçado em R$ 4,1 milhões. Após a conclusão do processo licitatório, a previsão é que as obras sejam executadas em um prazo de sete meses.

Em junho de 2021, a Seinfra lançou o primeiro processo licitatório para realização das obras na barragem, contudo, as empresas que participaram do certame foram consideradas inaptas por não conseguirem atender às exigências contidas no edital.

A barragem de Nilo Coelho, que ocupa uma área de 2.458 km², foi construída na década de 1970 e tem capacidade de acumular até 22.710.913 de metros cúbicos de água. O reservatório é utilizado pela população da região para atividades de subsistência, entre elas, para pesca, pecuária e agricultura.

A abertura das propostas para as obras de recuperação da Barragem Nilo Coelho acontecerá no dia 8 de fevereiro, às 10h15, na sede da Seinfra, que fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 1111, no bairro Santo Amaro – Recife. As empresas interessadas podem mandar envelopes via postal até a abertura da sessão inicial.

O edital poderá ser acessado na íntegra, a partir das 14h desta quinta-feira (6), no site: www.licitacoes.pe.gov.br. Outras informações: (81) 3182.8731 e 3182-8714. Do Nayn Neto