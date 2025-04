Pernambuco amplia rede pediátrica com 34 novos leitos para tratar doenças respiratórias

Para enfrentar o aumento de casos de doenças respiratórias em crianças, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) inaugurou 34 novos leitos pediátricos em três hospitais do interior do estado. As unidades beneficiadas são o Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, o Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, e o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. A ação faz parte do Plano de Contingência para Doenças Respiratórias na Infância, essencial para garantir assistência no período de sazonalidade, que ocorre entre março e agosto.

No Hospital Ermírio Coutinho, referência na Zona da Mata Norte, além da criação de novos leitos, houve reforço na equipe assistencial com a contratação de mais de 30 profissionais. Já no Hospital Regional Emília Câmara, 10 novos leitos pediátricos foram incorporados para atender a demanda da X Gerência Regional de Saúde (Geres). Em Serra Talhada, o Hospital Eduardo Campos agora conta com 20 leitos de UTI pediátrica e 14 de clínica pediátrica, oferecendo suporte avançado aos casos mais graves.

A ampliação faz parte de um conjunto de ações que já resultaram na criação de 107 leitos pediátricos em todo o estado, incluindo 50 voltados para suporte respiratório em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A expectativa da SES-PE é continuar expandindo a rede de atendimento nas próximas semanas, minimizando a sobrecarga dos hospitais e garantindo assistência eficiente às crianças afetadas por doenças respiratórias.

