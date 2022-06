Pernambuco divulga os nomes das 127 pessoas que morreram devido às chuvas, conheça as vítimas

São pessoas de todas as faixas etárias, de recém-nascido a idosos de até 84 anos

Enchentes e deslizamentos provocados por fortes chuvas tiraram a vida de 127 pernambucanos e pernambucanas na última semana. Nesta quinta-feira (2), o Governo de Pernambuco divulgou uma lista com o nome das pessoas que morreram em decorrência de problemas causados pelas chuvas. As vítimas tem idades de 0 até 84 anos. Apenas uma pessoa desaparecida segue sendo procurada, em Camaragibe.

Dentro da maior tragédia do século em Pernambuco, foram vitimados 1 recém nascido, 5 bebês, 19 crianças, 7 adolescentes, 76 adultos , 18 idosos e um homem que não teve idade ou nome revelados na lista.

A identificação dos mortos faz com que as famílias possam finalmente ter a confirmação sobre o desaparecimento de um parente. Além disso, a entrega dos corpos para as famílias possibilita a despedida e inicia, definitivamente, o momento de luto. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado, os corpos já foram periciados e enviados para as famílias.

Na ordem que foi enviada pelo Governo do Estado, que reproduzimos na lista de vítimas, diversas sequências de nomes apresentam o mesmo sobrenome. São pessoas que, muito provavelmente pertenciam à mesma família.

Lista de vítimas

ROSIMERY SILVA DE OLIVEIRA – 47 ANOS SÉRGIO PIMENTEL DOS SANTOS – 53 ANOS JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA – 62 ANOS AUREOGILDO ANTÔNIO DE VASCONCELOS JÚNIOR – 36 ANOS ALEX RODRIGO DA LUZ – 41 ANOS MARCELO ANDRE DA SILVA – 34 ANOS MIKAEL ANDRE OLIVEIRA DA SILVA – 12 ANOS LEONARDO PEREIRA DE LEMOS – 32 ANOS JOSE FELIPE DOS SANTOS – 35 ANOS EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA – 42 ANOS FABRICIA REGINA XAVIER GOMS DA SILVA – 11 ANOS LUANNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA – 19 ANOS JOSÉ FELIPE DE SOUZA – 20 ANOS PEDRO HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS – 13 ANOS FLÁVIA JAQUELINE CARLOS NEVES – 36 ANOS ANDREZA CARLA DO NASCIMENTO AGUIAR – 31 ANOS RAYSSA MARIZE DE SOUZA SILVA – 25 ANOS ANDERSON DO NASCIMENTO AGUIAR – 28 ANOS ROSENILDA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA – 42 ANOS RAYONARA RIBEIRO DE OLIVEIRA – 31 ANOS ELIZANGELA DA SILVA ROCHA – 35 ANOS THAYS LUCIA OLIVEIRA DA SILVA – 22 ANOS BEATRIZ SANTOS DA SILVA – 1 ANO JOSE ESTEVÃO DE AGUIAR – 71 ANOS THAYS THAYANA SOARES DOS SANTOS – 13 ANOS EMILY MARQUES ROCHA DE LIMA – 4 ANOS KAIQUE MARQUES ROCHA DE LIMA – 7 ANOS HELENA BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS – 4 ANOS MARIZE MARIA DE SOUZA SILVA – 43 ANOS FABIO AGUIAR DOS SANTOS – 32 ANOS CLAUDEMIR BARBOSA DE SÁ FILHO – 18 ANOS MARIA JOSE GOMES SILVA – 81 ANOS ROSANA SILVA DE OLIVEIRA – 27 ANOS IRANILDA MARIA JOSE DA SILVA – 43 ANOS ELIZA BEATRIZ DE SOUZA – 1 ANO ANTONY MIGUEL DE SOUZA SILVA – 0 ANO RICHARLYSON ANDRE AGUIAR DA SILVA – 11 ANOS JOSE AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS – 34 ANOS FRANCISCA AGUIAR DOS SANTOS – 63 ANOS VILMA MARIA XAVIER – 53 ANOS LUCAS RICARDO AGUIAR DA SILVA – 9 ANOS IVANDEQUE CARLOS DE LIMA – 47 ANOS MARIA VANDEILZA RAMOS DE AGUIAR – 59 ANOS RUMANY CANDIDO DA SILVA JUNIOR – 7 ANOS OTAVIO DA SILVA VIEIRA – 49 ANOS MIGUEL ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA – 4 ANOS MAURO JORGE CARDOSO – 61 ANOS YASMIM ROCHA DA SILVA – 9 ANOS ADRIELE SANTOS ROCHA – 33 ANOS CAMILY FERREIRA DE LIMA – 8 ANOS RUBEM ROCHA ALBERTO DA SILVA – 12 ANOS PAULO GAEL SILVA DE ALMEIDA – 1 ANO ARTHUR TOMÉ DA SILVA – 19 ANOS MARIA DE LOURDES DA SILVA – 62 ANOS CELSO ALEXANDRE DE FRANÇA – 37 ANOS JOSEILDO ANTÔNIO DA SILVA FILHO – 25 ANOS MARIA CRISTINA DA SILVA – 55 ANOS LUIS CARLOS DOS SANTOS – 39 ANOS MARCOS ANTONIO DA SILVA – 51 ANOS ROSILEIDE DA SILVA – 46 ANOS MARIA DE LOURDES SILVA CORREIA – 69 ANOS LUCIANO JOSÉ DE SANTANA – 47 ANOS EDSON PEREIRA DOS SANTOS – 63 ANOS SHIRLEIDE RONILDA SILVA DOS SANTOS – 54 ANOS ALICE REBECA DA SILVA – 6 ANOS MAURICÉIA RUFINO DA SILVA – 38 ANOS ROBERT RODRIGO DA SILVA – 13 ANOS ISRAEL CECILIO DA SILVA SEBASTIÃO – 28 ANOS JOSÉ SEVERO FILHO – 75 ANOS LANA BEATRIZ DA SILVA – 6 ANOS MANOEL JORGE DA HORA – 84 ANOS GELMINIA MARIA DA SILVA SEBASTIÃO – 33 ANOS MAURÍCIO LUIZ DA SILVA – 43 ANOS PAULO JOSÉ DA SILVA – 47 ANOS FELIPE GABRIEL LIMA FARIAS – 4 ANOS ALDERICE MARIA DA SILVA – 61 ANOS HADASSA LIMA DA SILVA – 3 ANOS VICTOR HENRIQUE SILVA DE LIMA – 1 ANO JAIDETE LIMA DE FRANÇA – 39 ANOS REGINALDO ROMÃO PAIXÃO – 81 ANOS SEVERINA MARIA DA SILVA – 43 ANOS EMILY MARIA SILVA DO NASCIMENTO – 20 ANOS CLEIBSON GOMES DOS SANTOS – 25 ANOS IZAQUE JOSE DA SILVA – 30 ANOS LUCI MARIA DA SILVA – 48 ANOS MATHEUS DA SILVA RAMOS – 16 ANOS ELAINE MARIA DA SILVA – 26 ANOS KEVEN DEYVSON DA SILVA GOUVEIA – 16 ANOS SAMUEL HEYTOR NERY MORAES PEREIRA – 14 ANOS FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA – 61 ANOS GERSON VICENTE DA SILVA – 60 ANOS PAULO FIRMINO ABREU DOS SANTOS FILHO – 3 ANOS ALYSSON FERREIRA BARROS – 43 ANOS Identidade desconhecida – masculino DJALMA DOS SANTOS ALMEIDA – 70 ANOS KETLLYN MANUELLE ROCHA DA SILVA – 23 ANOS LUCAS ANDRE NEVES DA SILVA – 14 ANOS MARIA JOSE DA SILVA – 56 ANOS GILVAN SEVERINO DA SILVA – 35 ANOS NADINE FENELON VALLOIS – 26 ANOS ANDREZA FRAGOSO DA SILVA – 30 ANOS TELMA MARIA MACIEL ABREU DOS SANTOS – 40 ANOS GEORGE GASPAR BISPO – 40 ANOS WANDERSON FERREIRA COSTA – 27 ANOS LEANDRO SEVERINO FRANCO – 37 ANOS ASLAN CABRAL DA SILVA – 20 ANOS FLÁVIO DE SOUSA FERREIRA – 48 ANOS RUTH SOARES DA CONCEIÇÃO – 49 ANOS LUCINALVA MARIA DE SOUZA – 57 ANOS EDMILSON DANTAS DA SILVA – 55 ANOS ROSIMAR CANDIDA PEREIRA – 57 ANOS THAIS REGINA RAMOS FEITOSA – 31 ANOS RN DE EDNA JOSE DA SILVA – 0 ANO JEFFERSON MENDES DE LIMA – 38 ANOS WESLEY SEBASTIÃO DA SILVA – 27 ANOS WILDLANE MARIA SILVA DE SANTANA – 26 ANOS GABRIELLE SOPHYA CALAÇA DA SILVA – 6 ANOS GABRIELA MENDES DA SILVA – 24 ANOS FABIO LUIZ CALAÇA GOMES – 41 ANOS ARTHUR CABRAL DA SILVA – 7 ANOS JOSÉ MELO DA SILVA – 70 ANOS JOSÉ PEDRO DE SOUZA – 56 ANOS TERESA BEZERRA DE SOUZA – 81 ANOS MARIA HELENA RIBEIRO – 45 ANOS ULISSES VINÍCIUS BEZERRA DOS SANTOS – 21 ANOS MARIA JOSE DA SILVA – 61 ANOS ÉRICO JOSÉ DE ARAÚJO – 35 ANOS MÉRCIA JOSEFA DO NASCIMENTO – 43 ANOS.

Informações do folhape