Personagem Verônica está entre as novidades na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém em 2025

A temporada 2025 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começa no próximo dia 12 de abril e vai até o Domingo de Páscoa, dia 20, trazendo várias novidades além do elenco de artistas convidados que fazem os papeis principais.

No enredo da peça teatral, a novidade é a volta da personagem Verônica que, na cena da Via Sacra, enxuga o rosto de Jesus com um véu. A intérprete será a atriz pernambucana Angélica Zenith.

“Quantas pessoas se reconhecem ou gostariam de ser a Verônica na Via Sacra e ofertar esse véu de linho branco para enxugar o sofrimento de Jesus… Me sinto muito honrada”, afirma a atriz que tem participação na segunda temporada da série Cangaço Novo que será lançada este ano.

O último ano em que a personagem fez parte na trama foi em 1993, quando o papel foi vivido pela atriz Letícia Sabatella que, nesta temporada, fará o papel de Maria.

Outra inovação é a inserção de novos efeitos especiais na cena do Sermão da Montanha e na Tentação de Jesus no Horto que, segundo os organizadores, prometem surpreender a plateias.

Além disso, para reforçar ainda mais a grandiosidade e realismo do espetáculo, a coordenação está trazendo de São Paulo três imponentes cavalos pretos da raça europeia frísio. Os animais, que estão passando por um treinamento intensivo, comporão a cena do cortejo de chegada do governador da Judeia Pôncio Pilatos no monumental cenário do Fórum Romano e no cortejo de Jesus até a Via Sacra.

Este ano, o papel de Jesus será interpretado por José Loreto, enquanto Letícia Sabatella dará vida a Maria. Leopoldo Pacheco assumirá o papel de Pilatos e Werner Schünemann interpretará o Rei Herodes ao lado de Luana Cavalcante como a Rainha Herodíades.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site www.novajerusalém.com.br em até 12 vezes no cartão de crédito.