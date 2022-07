Pessival Gomes empossado na Câmara

A Câmara de Vereadores de Serra Talhada realizou nesta quarta-feira (13) a solenidade de posse do suplente Pessival Gomes (PP).

Pessival é uma das principais lideranças políticas do Distrito de Tauapiranga e obteve 891 votos nas Eleições 2020, ficando na segunda suplência. “Vamos seguir firmes na luta pelo povo de Serra Talhada e região”, afirmou Pessival, que é conhecido como o “trator de Tauapiranga”.

Ele ocupa a vaga deixada pelo primeiro suplente Nailson Gomes, que havia sido empossado há poucas semanas, após a morte do vereador governista Zé Dida Gaia.

Nailson Gomes se licenciou do Legislativo para voltar a comandar a Secretaria de Esporte e Lazer da gestão Márcia Conrado. Ele retornará à Câmara no final deste ano.

A sessão solene foi presidida pelo vereador Ronaldo de Dja, e contou com a presença da prefeita Márcia Conrado e do ex-prefeito Luciano Duque, além de diversas autoridades e lideranças políticas. Do Nill Júnior