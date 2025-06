APÓS QUEDA DO DIESEL | A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias em 5,6% a partir desta terça-feira (3), informou a estatal. Com isso, o preço para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro.

O valor final para consumidores é diferente, assim como o percentual de queda, pois no cálculo do preço final entram fatores como lucro das distribuidoras e impostos.