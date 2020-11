Pintor de veículos morre após sofrer choque elétrico em Custódia

Um pintor de veículos identificado como José Everaldo Pinheiro, morreu na última quarta-feira (4) após levar um choque elétrico na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, em Custódia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava realizando serviços de polimento e revitalização de pinturas de veículos.

O homem recebeu uma forte descarga elétrica enquanto trabalhava, não resistiu e morreu no local. A área foi isolada até a chegada do Instituto de Criminalística. A Delegacia de Custódia vai investigar as circunstâncias do acidente de trabalho. (G1)