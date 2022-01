“Pode vacinar sem medo”, aconselha doutor Edson Moura sobre vacinação de crianças

O médico Edson Moura, esclareceu na quinta-feira (20), ao Debate das Dez da Rádio Pajeú, as dúvidas sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, que permeiam as mentes dos pais e responsáveis por conta da grande tempestade de informações que envolve o assunto, além da enxurrada de notícias falsas que inundam as redes sociais desde que a Anvisa aprovou em 16 de dezembro de 2021 o imunizante da Pfizer para esta faixa etária.

Ao longo dos seus 79 anos, destes, 53 dedicados a medicina, Edson Moura é um médico respeitado e querido no Sertão do Pajeú.

Segundo ele, “não há perigo algum em vacinar o público infantil contra a Covid-19, os pais e responsáveis devem sim, levar as suas crianças para vacinarem”.

Doutor Edson lembrou que a vacina foi aprovada pela Anvisa, que é a maior autoridade no assunto no Brasil e que só libera vacinas, medicamentos e tratamentos após analisar criteriosamente todo o processo envolvido.

Ele também destacou o protagonismo do Brasil quando o assunto é vacina e a importância destas ao longo da história na erradicação de doenças.

“Nós somos dos países mais evoluídos na fabricação de vacina. A Fundação Oswaldo Cruz que é a Fiocruz, do Rio de Janeiro e o Instituto Butantã, de São Paulo, são dois laboratórios com mais de 100 anos. E Nós fabricamos as nossas vacinas para a poliomielite, sarampo. Todos os tipos de vacinas nós produzimos no Brasil. É lógico que essa vacina, para combater a Covid-19, que pegou o mundo de surpresa, nós não estávamos preparados”, lembrou Moura.

“Eu tenho 53 anos de formado e nunca mais ouvi falar em poliomielite, varíola, que antigamente se chamava de ‘bexiga’, a varicela que é a catapora esporadicamente ainda aparece, a sífilis, praticamente também já está sendo erradica, pelo menos no Sertão a gente não vê falar disso, na Capital até pode ter ainda, mas aqui no sertão não vejo”, completou doutor Edson.

“A única maneira de você, se proteger da Covid e das suas causas graves é a vacina, não existe outra maneira. É a vacina e os cuidados dos protocolos que recomendam a Organização Mundial da Saúde, que é o uso do álcool, distanciamento social e o uso da máscara. Fora isso, não existe outra maneira”, destacou o médico.

No auge de sua experiência, Edson Moura também comentou o caso de Lençóis Paulista, que foi amplamente divulgado por negacionistas sobre uma criança de 10 anos que teria sofrido uma parada cardíaca supostamente provocada pela vacina contra a Covid-19.

“Veja bem, existe esse caso que se notificou, mas que ainda está num processo de investigação, se o problema cardíaco que essa criança teve está ligado a vacina ou não. Porque muitas vezes você pode ter uma patologia congênita e que não sabe entendeu? Isso aí está sendo estudado. Eu acredito piamente que não tem nada a ver com a vacina”, afirmou.

Ainda na tarde da quinta-feira, o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disse, que a vacina contra Covid-19 não causou a parada cardíaca na criança. A investigação foi feita por mais de dez especialistas e apontou que a criança possuía uma doença congênita rara, desconhecida até então pela família, que desencadeou o quadro clínico.

A experiência faz a diferença.

Do Nill Júnior