Poeta serra-talhadense realizará live com convidados nesta quinta-feira (09)

O poeta, produtor cultural e diretor-presidente da Academia Literária do Clube da Poesia Nordestina e serra-talhadense, Iranildo Marques, realizará uma live às 19h00 nesta quinta-feira (09), através do canal do YouTube do Clube da Poesia Nordestina.

A live também será transmitida pelo canal do YouTube do ex-guitarrista da Banda D’Gritos, Camilo Melo e contará com a participação de vários poetas de todo o Nordeste com o objetivo de preservar a nossa CULTURA NORDESTINA.

Quatro Canais do Youtube estarão transmitindo em apoio à Poesia Popular.

– CANAL DO IRANILDO MARQUES

– Canal da TV POESIA DA GENTE.

– Canal do JORNAL DESAFIO

– Canal do CAMILO MELO.

A soma dos quatro Canais ultrapassam 20 mil seguidores.

Haverá sorteio de 10 Livros do VI FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, para 10 seguidores dos 4 canais que participarem da Live através dos comentários.

Links para acompanhar a live:

Iranildo Marques: https://www.youtube.com/channel/UCLufgurwQ9tTGMfW2RGyW9g

Camilo Melo: https://www.youtube.com/watch?v=onZkn151BvI

Clube da Poesia Nordestina: https://www.youtube.com/watch?v=y7gZB3YCU0o

Jornal Desafio: https://www.youtube.com/channel/UCQWb0NnAlREvAowYn5rEifQ