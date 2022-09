Polícia Civil deflagra operação e ex-presidente da UVP é afastado de mandato

Blog do Magno

Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação “Hora Extra”, através da 2ª Delegacia de Combate à corrupção, comandada pelo delegado Diego Pinheiro, que integra o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

A polícia cumpriu mandados expedidos pela segunda vara criminal de Timbaúba. Um dos alvos da operação foi o presidente da Câmara de Vereadores de Timbaúba e ex-presidente da UVP, o vereador Josinaldo Barbosa, que foi afastado do cargo por determinação judicial, juntamente com outros três servidores da Câmara. As informações são do blog Voz de Pernambuco.

Estão sendo cumpridos também nove mandados de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Timbaúba, Goiana, Carpina, Camutanga e Recife. A investigação foi iniciada em agosto do ano passado, após solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), oriunda de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e foca na identificação e desarticulação de organização criminosa voltada à prática de peculato. Além do afastamento de função pública, ainda foram determinados mandados de sequestro de bens e valores.