Polícia deflagra operação contra homicídios no Araripe

A Policia Civil de Pernambuco deflagrou nesta quinta-feira (17) a primeira Operação de Intervenção Tática do ano denominada Contenção.

Em parceria com a Polícia Militar, a operação é vinculada à Dinter II, AIS 24 e 24ª Delegacia de Homicídios do Araripe, tendo como ambiente operacional as cidades de Araripina e Trindade, com o objetivo de reprimir crimes de homicídios, roubos, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante a operação foram cumpridos 06 Mandados de Busca e Apreensão de Objetos e 03 Mandados de Prisão, bem como 01 pessoa foi presa em flagrante pelo crime de Posse e Porte Ilegal de Arma de fogo.

Segundo a SDS, o cumprimento de tais medidas cautelares será fundamental para subsidiar as investigações de dois homicídios ocorridos recentemente na região do Araripe. Foram apreendidos ainda na operação os veículos utilizados na execução dos graves crimes.

Na execução da operação foram empregados 15 policiais civis, além de policiais militares. A operação é coordenada pela 24ª Delegacia Seccional de Araripina e 24ª DPH, vinculadas à Dinter 2.

Durante a operação foram apreendidos diversos objetos, incluindo arma de fogo, veículos, dispositivos eletrônicos e substâncias entorpecentes. Do Nill Júnior