Polícia erradica 13 mil pés de maconha em Iguaracy

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio das delegacias de polícia de Afogados da Ingazeira e Iguaracy, o 23º Batalhão de Polícia Militar e o BEPI realizaram ação conjunta, na última quinta-feira (15), visando localizar e destruir cultivo de maconha localizada na zona rural do Município de Iguaracy.

A plantação foi encontrada e contava com aproximadamente 13.200 pés da erva, os quais foram devidamente destruídos, na forma da lei. Apesar de não ter ocorrido prisão em flagrante, todos os envolvidos já foram identificados pela Polícia Civil.

As investigações preliminares ficaram a cargo da equipe da Delegacia de Afogados da Ingazeira, a qual, após levantamento prévio, constatou a veracidade das informações apresentadas, fato que fez com que o delegado titular determinasse as incursões na área.

A ação foi coordenada pelos delegados Allison Nunes Eulâmpio, delegado Seccional da 20ª DESEC, e Lucas Carvalho Sampaio, delegado de Polícia da 167ª Circunscrição de Afogados da Ingazeira e da 171ª Circunscrição de Iguaracy.

Do Nill Júnior