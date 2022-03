Polícia Federal deflagra operação contra pornografia infantil em Salgueiro

A Polícia Federal em Pernambuco, através da Delegacia de Salgueiro, deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Protect II, contra a pornografia infantil.

Como resultado da operação, foi dado cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão no endereço residencial de um suspeito de 54 anos, em Salgueiro.

Na ocasião, foram apreendidos celulares, computador e pen drives (mídias de computador).

O suspeito será ouvido na Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro. O material apreendido passará por uma perícia técnica, a fim de subsidiar as investigações que estão em andamento.

A operação objetiva prevenir e combater ações criminosas de manutenção e difusão, pela internet, de arquivos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, inclusive para outros países.

Os crimes de armazenamento e distribuição de material pornográfico estão previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 6 anos de reclusão. Do Nill Júnior