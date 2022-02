Polícia Militar flagra homem com armas e munições na zona rural de Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento na zona rural de Serra Talhada neste sábado (19), avistaram o veículo sendo conduzido por um homem em atitude suspeita.

Que foi dada a ordem de parada, mas o condutor não obedeceu ao comando e tentou evardir-se do local, seguindo em alta velocidade pela via. Que foi realizado o acompanhamento da motocicleta, tendo esta sido interceptada momentos depois pelos agentes.

Na ocasião, foi procedida a busca pessoal no imputado, bem como no referido veículo, tendo sido encontrados, dentro de uma caixa plástica que estava amarrada à garupa da moto, 01 (uma) espingarda de marca CBC, cal. 12; 01 (um) revólver de marca Taurus, cal. 38 e 28 (vinte e oito) munições de marca CBC, cal. 38, todas intactas. Indagado sobre os registros legais das respectivas armas e munições, o imputado disse não possuir.

Diante do fato, ele, juntamente com o material apreendido, foi conduzido a DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis. Do Vila Bela OnLine