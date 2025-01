Polícia Militar Prende Dois Suspeitos por Roubo a Pedestres em Serra Talhada-PE

Na madrugada deste sábado (25), por volta das 3h11, policiais militares do 14º BPM prenderam dois indivíduos suspeitos de roubo a pedestres na Estação do Forró, em Serra Talhada-PE.

De acordo com as vítimas, três homens armados com uma faca peixeira abordaram e roubaram dois celulares, um chinelo e um relógio. Com base nas características dos suspeitos fornecidas pelas vítimas, a equipe policial realizou diligências em áreas conhecidas por receptação de objetos roubados.

Durante as buscas, três homens com as características informadas foram avistados. Ao perceberem a presença policial, tentaram fugir, mas dois deles foram interceptados. Próximo ao local da abordagem, os policiais encontraram um relógio pertencente a uma das vítimas, identificado pela foto exibida na tela.

Na delegacia, as vítimas reconheceram os suspeitos e o objeto recuperado. Os celulares roubados foram relatados como estando em posse do terceiro suspeito, que conseguiu escapar.

Os dois detidos e o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar orienta a população a denunciar atividades suspeitas pelo Disque Denúncia, através do número (87) 9 9995-4641.