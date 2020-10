Polícia prende suspeito de estuprar e matar menina de 11 anos em Petrolina

O corpo de uma menina de onze anos de idade, foi encontrado na tarde da segunda-feira (12) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, Mariana Souza Santos, foi encontrada entre o bairro Parque Petrolina e Residencial Bernardino, próximo à rodovia Transnordestina. Ela estava desaparecida desde a tarde do domingo (11).

O suspeito de cometer o crime foi preso nesta segunda, no bairro Terras do Sul. Ele confessou ter estuprado e matado a vítima por esganadura. O homem foi encaminhado para a delegacia.

Segundo a família, o velório e o enterro de Mariana acontecem na terça (13) de manhã, no cemitério Campo da Paz. (G1)