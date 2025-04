Polícia prende três suspeitos pelo sequestro da jovem Gislaine Gomes em Santa Maria da Boa Vista

Três homens foram presos em uma operação da Polícia Judiciária (OPJ), deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (3), em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado. A ação teve como foco a investigação do sequestro da jovem Gislaine Gomes de Lima, no dia 3 de março.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar em diversas localidades do município. Durante o cumprimento de um dos mandados, em uma propriedade situada em uma fazenda zona rural da cidade, foram apreendidas 130 munições, dois revólveres, um rifle e uma espingarda semiautomática com nove munições, além de aparelhos telefônicos.

Durante a ação, dois homens tentaram fugir, mas foram capturados. Ambos estavam armados no momento da abordagem e foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. Outro homem foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Ao todo, foram lavrados três autos de prisão em flagrante.

Todo o material e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Santa Maria da Boa Vista para a realização dos procedimentos administrativos. As investigações seguem em andamento.

A operação contou com apoio do Núcleo de Inteligência da PCPE, do NI26, Malhas da Lei, bem como de unidades da PMPE: 7ª CIPM, 2ª CIPM, 5º BPM, e do Corpo de Bombeiros.

Gislaine Gomes de Lima, de 19 anos, foi vista pela última vez na madrugada do dia 3 de março, quando foi levada à força por três homens armados e encapuzados, no Assentamento Safra, que fica na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão.

Segundo familiares, Gislaine tinha participado de um evento esportivo na comunidade. Familiares informaram que os sequestradores estavam em um carro branco e efetuaram tiros para o alto antes de fugirem com a vítima.

