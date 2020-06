Polícia recupera carro roubado em Serra Talhada com placa de Minas

Durante rondas nessa sexta-feira (26), policiais militares deram ordem de parada e abordaram o condutor do veículo Hyundai HB20, com placa de Belo Horizonte-MG em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu na Rua do Sol, no bairro Bom Jesus.

De acordo com o 14º BPM, após ordem de parada, foi feita a consulta e constatada a queixa de roubo do referido veículo.

Em depoimento a PM, o envolvido não assumiu a propriedade do automóvel e alegou ter pegado escondido de seu tio, o qual não foi encontrado.

Diante do exposto, o condutor, junto com o veículo apreendido, foi conduzido até a delegacia local, para serem tomadas as devidas providências.