Polícia recupera moto furtada no pátio do Detran em Serra Talhada

Uma motocicleta SHINERAY furtada no pátio da 19ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município de Serra Talhada, foi recuperada pela polícia militar na manhã da última segunda-feira (29), às margens da BR-232.

De acordo com o boletim do 14º BPM, após realizarem diligências, os policiais localizaram a motocicleta abandonada em um matagal, nas proximidades do Coliseu.

A moto foi recolhida ao Detran para devidas providências.