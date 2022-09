Policiais Militares do 14º BPM apreendem maconha no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM que estavam em patrulhamento no Bairro Bom Jesus visualizaram uma mulher, que ao perceber a presença da polícia, tentou se esconder no lado escuro da rua.

De imediato foi realizada abordagem e encontrado em sua mão uma sacola contendo 16g de maconha.

Ao ser indagada sobre o entorpecente a mulher relatou que seria para consumo. Logo em seguida, foi realizada abordagem a um homem que estava com ela e encontraram no chão uma sacola contendo 27g de maconha.

Diante o exposto, os envolvidos juntamente com o entorpecente foram encaminhados a DPC local para as providencias cabíveis. Do Nill Júnior