Policial Juiz decreta prisão preventiva de dupla envolvida em assalto violento em Serra Talhada

A Justiça de Serra Talhada decretou, nesta sexta-feira (11), a prisão preventiva de dois suspeitos presos em flagrante após um assalto violento registrado na noite da última quarta-feira (9), no bairro Nossa Senhora da Penha.

A vítima, o comerciante Arionaldo Eliodoro de Sousa, foi brutalmente agredida com uma barra de ferro na cabeça durante o roubo, além de ter sido espancada e enforcada. Os assaltantes fugiram levando cerca de R$ 1.100 em dinheiro e um telefone celular. O crime aconteceu na Rua Coronel Cornélio Soares, uma das mais movimentadas da região central da cidade.

Durante a audiência de custódia, realizada no Fórum local, o juiz responsável pela análise do caso homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos acusados. Em sua decisão, o magistrado destacou a gravidade do crime, o impacto na vítima e o risco que os envolvidos representam à ordem pública.

A autoridade judicial também levou em conta que ambos os suspeitos já possuem histórico criminal e que, caso fossem soltos, poderiam voltar a cometer novos delitos. A audiência contou com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, e foi registrada em vídeo, conforme prevê a legislação.

DO Júnior Campos