Policial Militar impede mulher de ser esfaqueada no Sertão de PE

No momento em que o ex-companheiro da mulher tentou esfaqueá-la, o policial atirou para cima na tentativa de contê-lo.

Na manhã desta quinta-feira (24), um Policial Militar impediu que uma mulher fosse esfaqueada por seu ex-companheiro em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. O fato aconteceu em frente ao fórum da cidade.

De acordo com informações, no momento em que o ex-companheiro da mulher tentou esfaqueá-la, o policial atirou para cima na tentativa de contê-lo. No entanto, o homem correu para cima do policial com a faca e acabou recebendo alguns disparos de arma de fogo.

O homem foi socorrido para o Hospital Regional Fernando Bezerra e passou por uma cirurgia. Até o fechamento desta matéria, não há informações sobre o quadro de saúde do homem. Informações Araripina em Foco/Nayn Neto