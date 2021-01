Policial militar que atuava em Petrolândia (PE) é assassinado a tiros em Feira de Santana (BA)

O policial militar Washington Luiz Lima Silva, de 41 anos, foi assassinado, no início da tarde deste sábado (9) dentro de seu estabelecimento, uma casa de eventos situada no loteamento Veredas no bairro SIM, em Feira de Santana, Bahia.

A delegada Daniele Matias informou que no momento do assassinato, o PM estava sozinho no local, que seria alugado para uma pessoa. Ainda segundo a delegada, levaram os documentos, o celular e a arma dele. Washington Luiz foi atingido na cabeça, peito e braço e morreu no local.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando três homens chegam ao local em uma motocicleta. Dois descem do veículo, entram no estabelecimento, efetuam cerca de quarto disparos e saem. Depois um deles volta para dentro da casa de eventos e dispara mais tiros.

De acordo com a polícia, o cabo PM morava em Feira de Santana e era lotado na 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na cidade de Petrolândia (PE).

Por REDAÇÃO – PA4.COM.BR COM INFORMAÇÕES DO SITE ACORDA CIDADE