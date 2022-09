Policias Civil e Militar divulgam locais das prisões da Segunda fase da Operação Fogo Cruzado em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz da comarca de Serra Talhada, Dr. Marcus César Sarmento Gadelha, em decorrência da Operação Fogo Cruzado II realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e 14ª BPM. Nada de ilícito foi encontrado, após o proprietário do imóvel franquear aos policiais, o acesso a casa. Foram apreendidos (02) dois aparelhos celulares e (02) dois facões devidamente registrados. O cumprimento de mandado de busca e apreensão se deu na Rua do Sol no Bairro Borborema em Serra Talhada nessa terça, 20.

Ainda na operação Fogo Cruzado II na Rua São João no Bairro Bomba, por volta das 07h, foi realizada a busca numa residência e apreendido 03 celulares (01 celular da marca Samsung de cor azul e modelo desconhecido, 01 celular marca Xiaomi de cor cinza e modelo desconhecido (o mesmo foi danificado pelo acusado) e 01 celular da marca Xiaomi Redmi de cor branca e modelo desconhecido (o mesmo foi danificado pelo imputado), 01 carabina de pressão marca CBC nitro advanceo cal.5,5, 01 faca marca desconhecida Modeo Esport com bainha de tecido. O acusado foi conduzindo até o HOSPAM para a realização do laudo traumatológico e em seguida, com o material apreendido, foram apresentados na Delegacia de Polícia para serem tomadas as medidas cabíveis.

Já na Travessa do Cruzeiro, no Centro de Serra Talhada, em operação conjunta 14º BPM e 21º DESEC, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão referentes ao processo expedido pela Vara Criminal de Serra Talhada. Na ocasião, os policiais foram recebidos pela mãe do acusado. Foi realizada a busca e apreensão na residência, apreendido um aparelho celular e realizado o cumprimento do mandado de prisão do acusado; em seguida ele foi conduzido para o HOSPAM, onde foi realizado o exame traumatológico. O acusado juntamente com o objeto apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de serra talhada.

Um mandado de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos também na Travessa Luiz Bras da Silva no Bairro Borborema, por volta das 06h53, contra uma mulher acusada de tráfico de drogas. foi encontrado com a acusada R$ 44,00 (quarenta e quatro reais ) em espécie, algumas pequenas bolsas de plástico usadas para embalar drogas, alguns papeis de seda e 06 (seis pedras de crack). Segundo informações policiais, a irmã da acusada também foi presa e reconheceu a propriedade da droga. Do Vila Bela Online