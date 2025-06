Política Waldemar Oliveira articula com Raquel Lyra pacote de obras para Machados

Em agenda no Palácio do Campo das Princesas, o prefeito de Machados, Juarez da Banana, esteve reunido nesta quinta-feira (26) com a governadora Raquel Lyra. O encontro, articulado com o apoio do deputado federal Waldemar Oliveira, resultou no anúncio de importantes obras de infraestrutura para o município, beneficiando tanto a zona urbana quanto a zona rural.

Durante a reunião, o prefeito apresentou uma série de demandas que foram prontamente acolhidas pela governadora. Entre os compromissos firmados pelo Governo do Estado estão: Calçamento do trecho entre Chã dos Tavares e a cidade; Calçamento da cidade até Chã de Hilário; Calçamento de Chã de Hilário até Siqueira; Calçamento de Siqueira até Jaqueira; Reforma geral do Ginásio Alfredo Neto, com nova cobertura e reforma e cobertura da quadra de Siqueira

De acordo com Juarez, as obras representam um avanço significativo para Machados. “Com a realização dessas ações, estaremos promovendo mais qualidade de vida para o nosso povo, melhorando a mobilidade, o acesso e o lazer tanto na cidade quanto na zona rural”, afirmou o gestor.

O deputado federal Waldemar Oliveira reforçou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios do Agreste e destacou a sensibilidade da governadora em acolher as pautas de Machados. “São obras que impactam diretamente a vida das pessoas e mostram que quando há união e compromisso, os resultados chegam”, pontuou o parlamentar.

Do Júnior Campos