PRECATÓRIOS FUNDEF 2022: professores podem consultar o valor que receberão a partir desta segunda-feira

Em Pernambuco, os professores do magistério educação básica (estatutários, temporários e celetistas) que atuaram na rede estadual de 1997 a 2006 podem consultar, a partir desta segunda-feira (8), se têm direito a receber pagamento do precatório do extinto Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fundamental e de Valorização do Magistério).O governo anunciou, no último dia 3, durante o evento ‘Educação em Ação’, que entra no ar, nesta segunda-feira (8), “um sistema que informará aos beneficiários do precatório do Fundef os valores a receber.”

Ao todo, 62.500 vínculos serão contemplados com o rateio. Deste total, 52 mil são servidores, sendo 35 mil com vínculo ativo com o Estado e 17 mil sem vínculo ativo”, diz o governo estadual.

O valor recebido por Pernambuco referente aos precatórios do Fundef é de R$ 4,3 bilhões, e 40% desse total (ou seja, R$ 1,7 bilhão) serão pagos este ano. No dia 15 de julho, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), informou que os professores da rede estadual receberiam a primeira parcela do extinto Fundef nesta segunda-feira (8).

A consulta dos valores a receber dos precatórios do Fundef pode ser feita diretamente na página principal do site da SEE, o https://www.educacao.pe.gov.br/. Às 8h30 desta segunda (8), a consulta ainda não estava disponível. Do Vila Bela Online