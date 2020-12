Prefeitos eleitos do Sertão de PE retomam discussão sobre implantação do SAMU em Serra Talhada

Nessa quinta-feira (10/12), prefeitos atuais e eleitos do Sertão do Pajeú se reuniram em Serra Talhada para retornar as discussões sobre a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Estiveram a frente da discussão, a prefeita eleita de Serra Talhada, Márcia Conrado; o vice-prefeito Márcio Oliveira; Rafael Agostinho, coordenador Geral de Urgência no Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e Urgência no Ministério da Saúde; Carlos Veras, deputado federal; Gonzaga Patriota, prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da Amupe; Arthur Amorim, representando o COSEMS; João Batista, prefeito de Triunfo e represente do CIMPAJEÚ; Lúcio Luiz de Almeida, promotor de justiça do estado e o promotor de justiça do município, Rodrigo Amorim.

Rafael Agostinho, coordenador geral de Urgência no Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e Urgência no Ministério da Saúde, reafirmou o compromisso do Ministério com a III Macrorregional de Saúde do Sertão de Pernambuco. “Minha vinda a Serra Talhada tem como objetivo selar e traçar um plano para que o SAMU comece a funcionar. Como representante do Ministério, reforço que é de suma importância o funcionamento na região de Serra Talhada e me coloco a disposição de todos”, disse Rafael.

Participaram ainda, prefeitos eleitos ou representantes dos municípios de Arcoverde, Floresta, Santa Cruz da Baixa Verde, Buíque, Iguaracy, Quixaba, Calumbi, Ingazeira, Betânia, Jatobá e Sertânia e representantes das Secretarias Municipais de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde.

Após a implantação, Serra Talhada sediará a Central de Regulação dos atendimentos direcionados a todos os municípios integrantes.”O município de Serra Talhada, como já mostrou em todos os atos, tem sim o interesse e já fez sua parte em relação a colocar o SAMU em funcionamento, mas precisamos que esse compromisso seja firmado e cumprido por todos os demais municípios para implantar esse serviço de forma eficiente”, comentou o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira.

A implantação do serviço conta com a atuação conjunta do município, estado e União. 35 municípios haviam feito pactuação para adesão, no entanto, apenas uma parte cumpriu com as medidas e apresentaram contribuições para a efetiva implantação. Durante o encontro, os prefeitos presentes esclareceram dúvidas e iniciaram a elaboração de um plano de trabalho, firmando o compromisso para a execução.