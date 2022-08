Prefeitura acata recomendação do MPC-PE e cancela shows de Gusttavo Lima e Safadão em Serra Talhada

A Prefeita de Serra Talhada Márcia Conrado (PT), se pronunciou nesta sexta (27), sobre a recomendação do Ministério Público de Contas de Pernambuco que indicava o cancelamento dos shows de Gusttavo Lima e Wesley Safadão na 232ª Festa de Setembro.

A partir de análise de documentos e informações remetidas pela prefeitura junto com relatório técnico produzido pela Auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), segundo o MPC-PE, foram reconhecidos as evidências de sobrepreço nas contratações dos cantores, o não recolhimento das contribuições previdenciárias em 2021, débitos previdenciários não quitados e deficiências em escolas e transportes escolares do município.

A gestão informa que acatará a recomendação dos órgãos de controle e suspenderá os shows de Gusttavo Lima e Wesley Safadão. Com a suspensão dos dois shows, a prefeitura já está em busca de novas atrações para recompor a grade nos dias 04 e 07 de setembro. Do Vila Bela Online